Италия

Главный тренер Ромы высказался о разгромной победе над Фиорентиной в матче Серии А.

В матче 17-го тура чемпионата Италии Рома добыла разгромную победу над Фиорентиной на выезде со счетом 1:4.

Главный тренер "волков" Паулу Фонсека прокомментировал положительный результат своей команды.

"Должен сказать, что я очень доволен увиденным. Это была очень важная победа. Мы хорошо подготовились и сделали именно то, что планировали, а это было непросто.

"Фиорентина провела неплохие матчи против Интера, Ювентуса и Аталанты, но сегодня мы показали очень хорошее выступление".

"Сейчас я думаю только о следующем матче. Последние несколько месяцев наши дела идут неплохо, но нам еще нужно работать и прогрессировать, а это значит, что мысли должны быть только о следующей игре".

"Я все еще чувствую, что мы можем лучше контролировать мяч, потому что иногда мы теряли его в простых ситуациях. У команды виден прогресс, игроки уверены в себе, верят в наши идеи. Это для меня самое главное", — сказал Фонсека в эфире Sky Sport Italia после матча.

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