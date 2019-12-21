Италия

Защитник Ювентуса высказался о следующем матче за Суперкубок Италии.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал предстоящий поединок против Лацио, на кону которого будет стоять Суперкубок Италии.

"Наша первоначальная цель — добиться большего успеха, чем в прошлый раз, когда мы играли против Лацио. Тогда мы предоставили им слишком много возможностей для победы".

"Триумф над Лацио определенно усилит наш энтузиазм и уверенность в себе, поэтому мы надеемся отправиться на рождественский перерыв с еще одним трофеем", — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Опытный итальянец также поделился мнением о главной звезде Лацио Чиро Иммобиле, который проводит отличный сезон.

"Иммобиле забил много голов, он работает на команду. Мы хорошо его знаем по сборной Италии. Чирро очень хорошо умеет находить свободное пространство, но Лацио — команда не одного Иммобиле".

"Этот клуб индивидуален сам по себе, поэтому нам нужен идеальный Ювентус, чтобы добыть победу", — добавил итальянец.

Матч Ювентус — Лацио состоится в воскресенье, 22 декабря, в 18:45 по киевскому времени.

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