Италия

Маттео Политано может продолжить карьеру в Наполи, а Фернандо Льоренте — в Интере.

Интер и Наполи рассматривают возможность обмена, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в Наполи может отправиться Маттео Политано, а в Интер – Фернардо Льоренте до конца сезона.

Антонио Конте и Джннаро Гаттузо дали свое согласие на такой поворот событий.

В текущем сезоне Политано провел 10 матчей в Серии А (0 результативных действий), а Льоренте в 13 матчах забил три гола и отличился одним ассистом.

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