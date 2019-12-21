Италия

Завершился матч 17-го тура чемпионата Италии между Интером и Дженоа.

В очередном туре чемпионата Италии Интер на своем поле принимал Дженоа. Подопечные Антонио Конте уверенно обыграли своего соперника.

Таким образом, "нерадзурри" завершили 2019 год на первом месте, опередив Ювентус по разнице забитых и пропущенных мячей.

Интер – Дженоа 4:0

Голы: Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 33, Эспозито, 64 (с пенальти)

Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Кандрева (Лазаро, 75), Весино, Валеро, Галльярдини (Сенси, 72), Бираги (Димарко, 78) – Лукаку, Эспозито

Дженоа: Раду – Гильоне, Бираски, Ромеро, Кришито – Кассата, Радованович, Ягелло (Ровелла , 62) – Агудело – Санабриа (Клеонизе, 75), Пинамонти (Фавилли, 72)

Предупреждения: Бастони – Кассата, Ромеро, Агудело, Фавилли.

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