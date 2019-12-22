Италия

Завершились поединки 17-го тура Серии А.

Шахов в матче против Болоньи, getty images

Шахов в матче против Болоньи, getty images

В матче 17-го тура чемпионата Италии Болонья на выезде сумела удержать победу в игре против Лечче.

Отметим, что украинских полузащитник хозяев Евгений Шахов провел на поле весь второй тайм, но результативными действиями не отметился.

Лечче — Болонья 2:3

Голы: Бабакар, 85, Фариас, 90+1 — Орсолини, 43, 66, Сориано, 56

Лечче: Габриэль — Рисполи, Лучиони, Россетинни, Кальдерони — Петриччоне, Тахцидис (Шахов, 46), Табанелли (Фадиас, 60), Манкозу — Бабакар, Фалько (Ла Мантия, 81)

Болонья: Скорупски — Денсвил, Бани, Томиясу, Мбайе — Поли (Шутен, 76), Медель, Сансоне, Сориано (Сванберг, 86), Орсолини — Паласио (Сантандер)

Предупреждения: Тахцидис, Бабакар, Кальдерони — Медель, Мбайе, Шутен

В параллельном поединке Парма в родных стенах на последних минутах сумела вырвать ничью в игре против Брешии. Таким образом, "крестоносцы" сумели сохранить за собой седьмое место в турнирной таблице.

Парма — Брешия 1:1

Голы: Грасси, 90+2 — Балотелли, 72

Парма: Сепе — Дармиан, Якополи, Алвеш, Гальоло — Эрнани, Брумган (Куцка, 74), Барилла (Песселья, 81) — Кулусевски, Спрокари, Жервиньо (Грасси, 56)

Брешия: Йоронен — Матею, Чансельор, Чистана, Сабелли — Ромуло, Тонали, Бизоли, Шпалек (Монтелла, 83) — Доннарумма (Балотелли, 61), Торрегросса (Морозини,78)

Предупреждения: Гальоло, Эрнани, Грасси — Чистана, Матею