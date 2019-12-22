Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок за Суперкубок Италии 2019-го года между туринским Ювентусом и римским Лацио.

Пока остальная часть команд итальянской Серии А была озабочена противостояниями в рамках чемпионата, действующий чемпион Италии, туринский Ювентус, и обладатель Кубка страны, римский Лацио, во всю готовились к выходу на поле аравийского стадиона в матче за право поднять над головой еще один важный трофей — Суперкубок.

Тренерский штаб туринской комнады под руководством Маурицио Сарри не стал проводить глубокую ротацию стартового состава своей команды. Как и в игре против Сампдории (1:2), в центре обороны Ювентуса сыграет пара Бонуччи – Демирал, а Паоло Дибала поможет Гонсало Игуаину и Криштиану Роналду в линии атаки. Исключение — позиции правого защитника и одного из центральных полузащитников, где с первых минут сыграют Де Шильо и Бентанкур, соответственно.

А вот у Лацио со стартовым составом все просто. Симоне Индзаги решил, что "победную" вариацию не стоит менять, и в матче за Суперкубок сыграют ровно те же исполнители, которые добывали победу над "зебрами" (3:1) в начале декабря 2019-го года.

Ювентус: Щесны — Де Шильо, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дибала — Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, де Лигт, Данило, Ругани, Рэмси, Джан, Рабьо, Дуглас Коста, Кудрадо, Пьяца, Бернардески.

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Лулич — Иммобиле, Корреа.

Запасные: Прото, Гуэррьери, Марушич, Баштуш, Патрик, Пароло, Катальди, Хони, Бериша, Андерсон, Кайседо, Адеканье.

Матч Ювентус — Лацио начнется в 18:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.