Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 17-го тура Серии А Болонья обыграла на выезде Лечче со счетом 3:2. Дубль в составе "красно-синих" оформил Орсолини, еще один гол забил Сориано, а у хозяев отличились Бабакар и Фариас.

Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел на замену после перерыва, но результативными действиями не отметился.



Лечче — Болонья 2:3

Голы: Бабакар, 85, Фариас, 90+1 — Орсолини, 43, 66, Сориано, 56.

Лечче: Габриэль — Рисполи, Лучиони, Россетинни, Кальдерони — Петриччоне, Тахцидис (Шахов, 46), Табанелли (Фадиас, 60), Манкозу — Бабакар, Фалько (Ла Мантия, 81).

Болонья: Скорупски — Денсвил, Бани, Томиясу, Мбайе — Поли (Шутен, 76), Медель, Сансоне, Сориано (Сванберг, 86), Орсолини — Паласио (Сантандер).

Предупреждения: Тахцидис, Бабакар, Кальдерони — Медель, Мбайе, Шутен.

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