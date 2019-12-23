Италия

Сербский защитник может в будущем получить работу в структуре клуба.

Рома предлагает защитнику Александару Коларову подписать новый контракт с клубом до 2021 года. В соглашении будет прописан переход на работу в структуре клуба после завершения карьеры, сообщает Football Italia со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Нынешнее соглашение 34-летнего Александара рассчитано до конца этого сезона.

Рома приобрела Коларова в 2017 году у Ман Сити за пять миллионов евро. Этим летом интерес к сербу приписывали турецким клубам, но "волки" отвергли все предложения.

На счету Коларова пять голов и три ассиста в 22 матчах за Рому во всех турнирах в текущем сезоне.

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