Италия

Однако защитник Милана не считает себя виноватым в том, что не стал отменять торжество.

Фулбек Милана Давиде Калабрия принес извинения тем болельщикам команды, которых рассердило празднование его дня рождения.

Калабрии исполнилось 23 года 6 декабря, но он организовал торжество 22 декабря, после заключительного матча первой части сезона с Аталантой. "Россонери" проиграли 0:5, и празднования категорически не понравились части фанатов.

"Я принимаю полную ответственность и приношу извинения тем, кого косвенно обидел, это не было моим намерением", — написал Калабрия в истории в Инстаграме.

"Празднование было организовано задолго до этого. Мой день рождения 6-го декабря, но я перенес все на 22-е, когда начинается зимний перерыв – чтобы не отвлекаться от тренировок (раз уж некоторые говорят о непрофессионализме)".

"Никто не мог предвидеть такого поражения. Я не только футболист, но и человек, как и вы. Могу поспорить, что каждый из вас хотел бы переключиться и постарался бы повеселиться с друзьями и родственниками, чтобы взбодриться".

"Я веселился, потому что это была вечеринка в честь моего дня рождения, плюс мне сложно было когда-либо провести вечер со всеми этими людьми".

"Мне нужно было забиться в уголок? Не думаю, что это правильно. И любой, кто работает в этой индустрии понимает – несмотря на то, что на видео счастье и радость – никто не знает, каково это, когда такой большой клуб переживает тяжелые времена".

"Поэтому давайте все будем благоразумными и сопереживающими. Наконец, я хочу подчеркнуть – раз уж кто-то сомневается в моей преданности этой футболке – что нет большего миланисты, чем я. Я провел столько лет в этой большой семье. Такую связь сложно найти. Спасибо".

Милан в 17 турах набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.