Италия

Мусса Барроу может перебраться в стан "россоблу".

Мусса Барроу находится на радарах Болоньи, которая готова заплатить за него 15 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Представители "россоблу" уже отправились в Бергамо для проведения переговоров. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2018 года.

В текущем сезоне на счет Барроу восемь матчей в футболке Аталанты, в которых он смог отметиться двумя результативными передачами.

В свое время гамбийский нападающий был трансферной целью Челси, Боруссии Д, Интера и Ювентуса.