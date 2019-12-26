Италия

Защитник может перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает английское издание The Telegraph, Лестер заинтересован в подписании защитника туринского Ювентуса Даниэле Ругани.

"Лисы" намерены предпринять попытку приобрести центрбека уже в январское трансферное окно, чтобы усилить конкуренцию на позиции центрального защитника.

Сообщается, что в связи со скорым возвращением в стан Юве травмированного Кьеллини, и без того не получающий игровую практику Ругани, может оказаться вовсе ненужным главному тренеру Маурицио Сарри.

В нынешнем сезоне Ругани сыграл лишь в одном поединке чемпионата Италии, в котором получил предупреждение. Также сыграл в двух встречах Лиги чемпионов.

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