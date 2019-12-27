Италия

Полузащитник Лацио Милан Бадель, арендованный Фиорентиной, может продолжить карьеру в Торино.

Одной из целей Торино на зимнем трансферном рынке является Милан Бадель, выступающий на правах аренды из Лацио за Фиорентину — сообщает La Stampa.

Аренда Баделя, который является одним из ключевых игроков «фиалок» в нынешнем сезоне, рассчитана до конца сезона, но "быки" надеются уговорить "орлов" отправить его в Турин.

30-летний Бадель провел в Фиорентине четыре года после перехода из Гамбурга в 2014 года, а летом 2018-го на правах свободного агента перешел в Лацио. В нынешнем сезоне Милан провел 16 матчей за Фиорентину в Серии А (1 гол).

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