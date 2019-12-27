Италия

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт не жалеет о переезде в Турин.

Похоже, мечте Френки де Йонга о воссоединении в Барселоне со своим бывшим партнером по Аяксу Маттейсом де Лигтом сбыться не суждено.

"Я очень счастлив в Ювентусе и Турине, – сказал в интервью официальному сайту "бьянконери" де Лигт. – Турин сильно отличается от Амстердама, так же, как Ювентус от Аякса, но я уже адаптируюсь и получаю удовольствие от каждого дня, проведенного здесь. Мне всегда нравился Ювентус, поскольку в нем играли великие чемпионы. Для меня честь носить его форму, и я надеюсь, что останусь здесь надолго".

20-летний защитник, получивший приз лучшему молодому игроку на церемонии вручения Золотого мяча-2019, начинал карьеру в Аяксе (117 матчей во всех турнирах, 13 голов), а в составе Ювентуса в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей в Серии А (1 гол) и 4 в Лиге чемпионов.

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