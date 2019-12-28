Италия

Тренер Ромы Паулу Фонсека обозначил задачи, стоящие перед его командой.

Неожиданный для многий успешный старт в Серии А экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки позволил Роме встретить Рождество на четвертом месте. При этом португальский специалист не собирается ограничиваться только местом в зоне Лиги чемпионов.

"Несмотря на то, что нынешний сезон в Италии очень "открытый", не думаю, что борьба за "скудетто" может стать реальностью для Ромы, – сказал Фонсека в интервью Gazzetta dello Sport. – Мы находимся только в начале пути и пока стараемся идти от игры к игре, не строя долгосрочные планы. Но задачи на сезон у нас все-таки есть. Главная — финишировать в Топ-4 и получить путевку в Лигу чемпионов. Но при этом мы постараемся выиграть какой-нибудь трофей — Кубок Италии, Лигу Европы или оба сразу".

В чемпионате Италии Рома отстает от лидирующих Интера и Ювентуса на 7 очков. В 1/8 финала Кубка Италии сыграет с Пармой, а в 1/16 финала Лиги Европы встретится с Гентом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.