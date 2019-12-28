Италия

Сергей Шевченко — о возвращении Златана в Италию.

В эту рождественско-новогоднюю пору Милан преподнес своим болельщикам настоящий подарок. Возвращение Ибрагимовича в Европу обсуждалось уже достаточно давно и по ходу дела обрастало развилками (Болонья? Эвертон? Чемпионат Швеции?), но вариантом №1 был Милан и вот, наконец, это осуществилось. Златан – снова на Сан-Сиро. Но почему "россонери" так хотели заполучить 38-летнего ветерана?

Команде нужен форвард

Первая, очевидная причина. С нападением действительно проблемы. Кшиштоф Пьонтек, игрок-открытие минувшего сезона, резко сдал. Можно обвинять тренеров, чей футбол отличается от того, что ставил в Милане Гаттузо. Можно пенять на "проклятый" девятый номер, который взял поляк в межсезонье, но факт налицо: Пьонтек забил всего-навсего четыре мяча в 17 матчах, причем три из них – с пенальти. Неоднократно Кшиштоф выпадал из игры, становясь худшим в составе Милана.

Альтернативы ему практически нет. Пришедший летом Рафаэль Леао еще молод и нестабилен, да и он больше уместен на фланге – парень техничный, ему необходимо пространство. Борини? Он уже забыл, когда играл центрфорварда, да и уровень мастерства совсем не тот (ждем, что его 11-й номер дадут Златану). Впору сожалеть о продаже Кутроне. Парень искренне переживает и даже находясь в Англии сделал татуировку, посвященную выступлениям за Милан. Летняя селекция подразумевала безальтернативность Пьонтека, а он взял и провалился. Дожили: первый голеадор команды – левый защитник Эрнандес, у которого те же четыре гола, только все с игры.

Ибрагимович может стать недостающим звеном. Его результативность в МЛС на высочайшем уровне. За минувший сезон, включая плей-офф (напомним, что в США играют по системе "весна-осень") он забил 31 мяч в 31 матчах – идеальная статистика! Златан с его габаритами отлично впишется в схему 4-3-3, которую использует Пиоли. Есть и альтернативный вариант: 4-3-1-2, где Ибра будет играть рядом с Пьонтеком. Так или иначе, Милану срочно требовалось усиление в эту линию, причем не очередным перспективным талантом, а игроком, который знает свое дело.

Дядька для раздевалки

В команде разброд и шатание. Пока Доннарумма уходит с поля в Бергамо в слезах, Кессье лайкает фото празднующего Алехандро Гомеса – да, они играли вместе в Аталанте, но ведь "Папу" и компания только что разнесли Милан в щепки. Леао и Калабрия следующую ночь после бергамских 0:5 провели в увеселительных заведениях. Что это, если не безответственность?

Ибрагимович – сложный человек, но его точно нельзя упрекнуть в равнодушии. К тому же, переход в Милане станет для него вызовом, дополнительной мотивацией. В раздевалке Милана пора навести порядок. Действующий капитан, Романьоли, еще слишком молод. Ибра в свою очередь харизматичен и физически силен, а вдобавок обладает статусом звезды – на его игре росли многие из нынешних игроков Милана, большинству из которых сейчас 20-25 лет. Новичок должен стать примером отношения к делу, изменить атмосферу в команде, сделать ее более профессиональной и по-хорошему амбициозной.

Нечто похожее мы наблюдали в Фиорентине, куда пришел Франк Рибери. Опытный француз сумел воодушевить молодых одноклубников, и "скуадра виола" выдала череду ярких матчей, в том числе уверенно переиграв Милан в гостях. Быть может, это и вдохновило миланское руководство подписать Ибру? Увы, Рибери серьезно травмировался, и без него команда мгновенно просела. Остается надеяться, что со здоровьем у Ибрагимовича будет всё в порядке. Минувший год он провел без травм, хотя мы помним о разрыве связок, полученном еще в бытность игроком МЮ.

С ним интереснее

Ну а как же? Возвращается один из лучших игроков команды-2011, последнего чемпионского Милана. Ибрагимович показывал в красно-черной футболке отменную игру, забив 56 мячей в 85 матчах. Его приход – уже успех с точки зрения пиара, тем более что клуб сумел эффектно обыграть возвращение красочным видеороликом и хештегом #IZBACK. Болельщики в восторге, Рождество продолжается, кошмар в Бергамо почти забыт. А уж каким ажиотажем будут пользоваться первые домашние матчи "россонери" с Ибрагимовичем в составе…

Златан интересен и нейтральным болельщикам (а уж хейтерам – и подавно). Ничего себе интрига: получится ли у ветерана заиграть в топ-чемпионате? Не растерял ли он хватку, выступая в МЛС? Сразу ли поставят в основу? Сколько мячей забьет до конца сезона? А будут ли фирменные трюки? Каким выйдет его противостояние с Роналду? Действительно оригинальный сюжет, который привлечет внимание к Милану и сделает увлекательнее даже рядовые матчи с его участием.

А что не так?

Меньше всего хочется портить болельщикам Милана праздничное настроение, но скепсиса тоже хватает.

Во-первых, проблемы Милана не исчерпываются отсутствием забивного нападающего. Тут всё в комплексе, и начинать надо даже не с футболистов, а с тренеров и руководства. Слишком долго терпели Гаттузо, неудачно выбрали Джампаоло, зачем-то назначили Пиоли. Эта череда кадровых решений и завела клуб в тупик, когда счет 0:5 впервые за 21 год – закономерность, к которой шли долго и последовательно. Куда уж тут надеяться на одного игрока?

Во-вторых, этому игроку 38 лет. Конечно, центрфорварды-ветераны – особая каста в итальянском футболе, но всё равно многовато будет. Сколь бы крут ни был Ибрагимович, это очень временное и локальное решение, а не работа на перспективу. К тому же, оно противоречит выбранной ранее стратегии доверия молодежи. Уместно заметить, что эта самая молодежь разочаровала, а команде нужны опытные люди, но зачем бросаться из крайности в крайность?

В-третьих, кто сказал, что Ибра гарантирует результат? Его Лос-Анджелес Гэлакси, несмотря на чудеса в исполнении Златана, отнюдь не преуспел: всего лишь пятое место в Западной конференции и восьмое в общей таблице МЛС, затем – вылет во втором раунде плей-офф. Уровень чемпионата Италии заметно выше, здесь ему не дадут такой свободы. Да и характер может сказаться... Конфликтный он парень, чего уж там.

Впрочем, уместно также напомнить об атакующих тенденциях в итальянском футболе, что делает переход Ибрагимовича особенно интригующим. Если Иммобиле за менее чем полсезона забивает 17 мячей, почему бы Златану не отличиться с десяток раз? "Он сделает разницу. В Серии А больше не играют защитники уровня Мальдини и Каннаваро", – заметил Антонио Ночерино, экс-одноклубник шведа по Милану. Это, безусловно, так, не играют. Но каков уровень самого Ибры в 2020 году?