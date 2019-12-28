Италия

Не так давно выступавшая в Серии А Катанья может прекратить существование.

Катанья, выступающая в Серии С, не в состоянии платить зарплату футболистам — сообщает Football Italia.

В январе команду точно покинут 10 самых высокооплачиваемых футболистов, а остальным предложили выбор: существенное снижение зарплаты или самостоятельное трудоустройство в других клубах.

Месяц назад, после нападения ультрас, клуб покинул спортивный директор Катаньи Пьетро Ло Монако, которому в последние три года как-то удавалось выкручиваться в сложившейся ситуации.

За свою историю команда с Сицилии, основанная в 1929 году, провела 17 сезонов в Серии А, поднимаясь на восьмое место в 1961-м, 1963-м, 1965-м и 2013 годах. В сезоне-2007/08 Катанья дошла до полуфинала Кубка Италии.

Это уже не первый сложный период в истории клуба. В 1993 году Катанья пережила банкротство, а в 2015-м была изгнана из Серии В в Серию С за участие в договорных матчах.

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