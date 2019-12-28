Италия

Стороны должны договориться об аренде голкипера в ближайшее время.

Вратарь Ювентуса Маттиа Перин вернется в январе в Дженоа на правах аренды. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По информации источника, стороны близки к заключению соглашения, и 27-летний итальянец станет игроком "грифонов" как только откроется зимнее трансферное окно.

Перин перешел в Ювентус летом 2018-го из Дженоа за 14,2 млн евро, но закрепиться в составе туринского клуба не сумел.

В текущем сезоне итальянский голкипер не провел ни одного матча в футболке "бьянконери".

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