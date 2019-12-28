Италия

Итальянский специалист сменил на посту главного тренера Тияго Мотту.

Руководство Дженоа уволило Тиаго Мотту с поста главного тренера команды и назначило на эту должность Давиде Николу. Об этом сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Контракт итальянского специалиста с "грифонами" подписан на шесть месяцев с возможностью его продления еще на один сезон, если Дженоа по итогам кампании сохранит прописку в Серии А.

Ранее Никола возглавлял такие команды, как Лумеццане, Ливорно, Бари, Кротоне и Удинезе.

В данный момент Дженоа занимает последнюю позицию в чемпионате Италии, имея в своем активе всего 11 очков после 17 туров.

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