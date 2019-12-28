Италия

Полузащитник Сельты Станислав Лоботка может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Станислав Лоботка заинтересовал Наполи, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, неаполитанский клуб предложил 15 миллионов евро и бонусы за 25-летнего хавбека.

У футболиста в контракте прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, но Сельта готова продать его за половину суммы.

В текущем сезоне Лоботка провел 17 матчей в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.

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