Полузащитник Сельты Станислав Лоботка может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Станислав Лоботка, Getty Images
28 декабря 2019, 22:48
Станислав Лоботка заинтересовал Наполи, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, неаполитанский клуб предложил 15 миллионов евро и бонусы за 25-летнего хавбека.
У футболиста в контракте прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, но Сельта готова продать его за половину суммы.
В текущем сезоне Лоботка провел 17 матчей в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.
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