Туринцы оказались не самой результативной командой последней декады в Италии.
ГОНСАЛО ИГУАИН ВНЕС ВКЛАД В ПОКАЗАТЕЛЬ И ЮВЕНТУСА, И НАПОЛИ, GETTY IMAGES
29 декабря 2019, 10:38
Ювентус занял второе место по количеству голов в Серии А за последнее десятилетие. На счету туринцев 712 взятий ворот.
Первое же место занял Наполи, который отметился 721 точным ударом, сообщает официальный твиттер-аккаунт неаполитанцев.
Интер, который в нынешнем сезоне претендует на чемпионство, находится лишь на пятой строчке рейтинга (623), а третье и четвертое места достались двум римским командам — Роме (687) и Лацио (625).
Отметим, что Криштиану Роналду, лидер Ювентуса, в 2019 году выдал худший показатель результативности для себя за последнее десятилетие.