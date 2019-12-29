Италия

Туринцы оказались не самой результативной командой последней декады в Италии.

ГОНСАЛО ИГУАИН ВНЕС ВКЛАД В ПОКАЗАТЕЛЬ И ЮВЕНТУСА, И НАПОЛИ, GETTY IMAGES

ГОНСАЛО ИГУАИН ВНЕС ВКЛАД В ПОКАЗАТЕЛЬ И ЮВЕНТУСА, И НАПОЛИ, GETTY IMAGES

Ювентус занял второе место по количеству голов в Серии А за последнее десятилетие. На счету туринцев 712 взятий ворот.

Первое же место занял Наполи, который отметился 721 точным ударом, сообщает официальный твиттер-аккаунт неаполитанцев.

Интер, который в нынешнем сезоне претендует на чемпионство, находится лишь на пятой строчке рейтинга (623), а третье и четвертое места достались двум римским командам — Роме (687) и Лацио (625).

📊 Il miglior attacco del decennio

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CFjMOEcN16 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2019

Отметим, что Криштиану Роналду, лидер Ювентуса, в 2019 году выдал худший показатель результативности для себя за последнее десятилетие.