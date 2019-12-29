Италия

Friedkin Group еще до конца рождественских каникул планирует завершить сделку по приобретению Ромы.

В ближайшее время Рома может сменить владельца — переговоры между нынешним владельцем Джеймсом Паллоттой и американской компанией Friedkin Group вступили в завершающую фазу.

Цена вопроса — 780 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

При этом Паллотта, владеющий Ромой с 2012 года, останется в числе акционеров клуба.

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