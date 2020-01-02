Перин вернулся в Дженоа

Италия

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин продолжит карьеру в своей бывшей команде.

Маттиа Перин перешел в Дженоа, сообщил официальный сайт Ювентуса.

27-летний футболист арендован генуэзской командой до конца сезона. Подробности не сообщаются, но, по слухам, у Дженоа будет опция выкупа.

Отметим, что в Ювентус Перин перешел летом 2018 года как раз из Дженоа.

В текущем сезоне Перин ни разу не сыграл за туринский коллектив.