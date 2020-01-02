Перин вернулся в Дженоа

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин продолжит карьеру в своей бывшей команде.
Маттиа Перин, Getty Images
02 января 2020, 18:45
Маттиа Перин перешел в Дженоа, сообщил официальный сайт Ювентуса.
27-летний футболист арендован генуэзской командой до конца сезона. Подробности не сообщаются, но, по слухам, у Дженоа будет опция выкупа.
Отметим, что в Ювентус Перин перешел летом 2018 года как раз из Дженоа.
В текущем сезоне Перин ни разу не сыграл за туринский коллектив.
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