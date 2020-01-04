Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал, что мог перебраться в Ливерпуль.
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04 января 2020, 11:46
Карло Анчелотти совсем недавно возглавил Эвертон и уже на этой неделе сыграет против главного соперника "ирисок". Как рассказал сам специалист, он имел возможность тренировать Ливерпуль.
"После того, как я покинул мадридский Реала, у меня была возможность возглавить Ливерпуль. Мы разговаривали с владельцем клуба. В то время они искали нового тренера, но, назначив Юргена Клоппа, думаю, они сделали правильный выбор", — приводит слова Анчелотти Telegraph.
"Я считаю, что Клопп превосходно проводит свою работу в Ливерпуле. Он молодец", – добавил Анчелотти.
Отметим, что Ливерпуль и Эвертон встретятся в рамках третьего раунда Кубка Англии в воскресенье, 5 января.
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