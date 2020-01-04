Италия

Хавбек Брешии заинтересовал ПСЖ, Ювентус, Интер и Милан.

Полузащитник Брешии Сандро Тонали в будущем может усилить один из ведущих клубов Европы.

Как сообщил известный журналист Николо Скира, селекционная служба ПСЖ завтра, пятого января, посетит матч 18-го тура Серии А Брешия — Лацио, чтобы в живую посмотреть на игру 19-летнего итальянца.

Также отмечается, что в услугах Тонали заинтересованы туринский Ювентус, Милан и Интер.

В текущем сезоне перспективный хавбек провел 18 поединков за Брешию во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативную передачу.

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