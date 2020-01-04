Италия

Наполи постарается вернуть из Китая Янника Карраско, если не сможет договориться с Интером о трансфере Маттео Политано.

Выступающий за Далянь Йифань бельгийский вингер Янник Феррейра Карраско попал в сферу интересов Наполи — сообщает Corriere della Sera.

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо испытывает дефицит вингеров для своей тактической схемы 4-3-3, и если предложенный Интеру обмен Фернандо Льоренте на Маттео Политано не состоится, хочет увидеть в своей команде Карраско, второй год выступающего в Китае в команде Рафы Бенитеса.

26-летний воспитанник Генка выступал за Монако (105 матчей во всех турнирах, 20 голов), Атлетико (123, 23), Далянь Йифань (49, 22) и национальную сборную Бельгии (41, 6).

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