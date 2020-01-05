Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

Рома примет на своем поле Торино в поединке 18-го тура Серии А.

Фаворитом этого матча букмекерские конторы считают римский клуб. Так, Parimatch дает на победу Ромы коэффициент 1,49. Победа Торино оценивается в 6,5, коэффициент на ничью – 4,8.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "волков" – 1,44, победа "быков" – 7, ничья – 4,5.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу римлян с коэффициентом 1,47. Коэффициент на победу туринцев составляет 7, на ничью – 4,5.

Матч Рома – Торино состоится в Риме в воскресенье, 5 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.