Италия

"Орлы" выиграли уже девять матчей подряд.

Лацио в 17-м туре Серии А вырвал победу над Брешией (2:1) благодаря голу Чиро Иммобиле в добавленное ко второму тайму время. Это позволило "бьянкочелести" не только добыть три очка, но и повторить клубный рекорд в Серии А по количеству побед подряд – 9.

Подобная серия была у лациале в 2000 году, когда команда стала чемпионом Италии.

Чтобы побить свой рекорд, Лацио нужно 11 января обыграть дома Наполи.

После 17 туров команда Симоне Индзаги идет на третьем месте в чемпионате, отставая от лидирующих Ювентуса и Интера на три очка.