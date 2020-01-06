Италия

Аренда нападающего Анте Ребича из Айнтрахта Ф в Милан оказалась неудачной.

Анте Ребич, с приходом в Милан Златана Ибрагимовича, практически лишился шансов получить достаточно игровой практики и хочет покинуть "дьяволов" — сообщает Milan News.

Агенты футболиста уже приступили к поиску вариантов, при которых хорват в весенней части сезона-2019/20 получил достаточно игровой практики для того, чтобы его взяли на Евро-2020.

При этом стоит отметить, что после высказываний Анте по прибытии в Милан и ответа на них президента Айнтрахта шансы того, что Ребич вновь будет играть за "орлов" невелики.

26-летний нападающий провел 34 матча (3 гола) за национальную сборную Хорватии, а на клубном уровне выступал за Сплит (60 матчей во всех турнирах, 18 голов), Фиорентину (12, 3), РБ Лейпциг (11, 0), Верону (10, 0), Айнтрахт Ф (100, 25, и Милан (7, 0).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.