Драматическое поражение Лечче на последних минутах — в обзоре матча с Удинезе

Италия

В заключительные минуты игры Лечче проиграл Удинезе на своем поле.

В рамках 18-го тура Серии А Лечче на своем поле принимал Удинезе.

Поединок шел к ничьей, однако на 88-й минуте свой момент реализовал де Поль, в результате чего гости вырвали победу у хозяев.

Обзор матча:

Лечче — Удинезе 0:1

Гол: де Поль, 88

Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Росеттини, ДелльОрко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Манкозу — Фалько, Бабакар (Ла Мантия, 80)

Удинезе: Муссо — Нейтинк, Трост-Эгонг, де Майо — Сема (Пуззетто, 75), Фофана, Мандрагора, де Поль (Барак, 90+1), Ларсен — Осака, Несторовски (Лазанья, 65)

Предупреждения: де Поль.