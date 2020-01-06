Драматическое поражение Лечче на последних минутах — в обзоре матча с Удинезе

В заключительные минуты игры Лечче проиграл Удинезе на своем поле.
Лечче - Удинезе, Getty Images
06 января 2020, 22:58
В рамках 18-го тура Серии А Лечче на своем поле принимал Удинезе.
Поединок шел к ничьей, однако на 88-й минуте свой момент реализовал де Поль, в результате чего гости вырвали победу у хозяев.
Обзор матча:
Лечче — Удинезе 0:1
Гол: де Поль, 88
Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Росеттини, ДелльОрко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Манкозу — Фалько, Бабакар (Ла Мантия, 80)
Удинезе: Муссо — Нейтинк, Трост-Эгонг, де Майо — Сема (Пуззетто, 75), Фофана, Мандрагора, де Поль (Барак, 90+1), Ларсен — Осака, Несторовски (Лазанья, 65)
Предупреждения: де Поль.
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