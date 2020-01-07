Италия

Форвард Интера на данном этапе сезона забил уже 14 мячей.

Накануне в рамках поединка чемпионата Италии Интер на выезде переиграл Наполи со счетом 3:1, а два гола в свой актив внес Ромелу Лукаку.

Таким образом, на счету Лукаку уже 14 забитых мячей в нынешнем розыгрыше Серии А.

Во времена, когда в Серии А за победу начали насчитывать три очка, никогда в истории Интера не было ни одного игрока, который после 18 туров забил столько мячей, сообщает Opta.

Лучшим показателем ранее были 13 голов, которые в 2000-м году забил Кристиан Виери.

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