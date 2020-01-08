Италия

Защитник Челси Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Милан заинтересован в услугах Андреаса Кристенсена, сообщает MilanNews.

По информации источника, переговоры по Жан-Клеру Тодибо из Барселоны замедлились, ввиду чего миланский клуб смотрит на альтернативы.

"Россонери" хотят арендовать с опцией выкупа Кристенсена, в то время как Челси готов только продать центрбека.

Отметим, что Кристенсен проигрывает конкуренцию в составе своей команды Антонио Рюдигеру, Фикайо Томори и Курту Зума.

В текущем сезоне датчанин провел восемь матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

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