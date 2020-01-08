Полузащитник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг вскоре может стать игроком Ювентуса.
Тахит Чонг, getty images
08 января 2020, 17:17
Как сообщает итальянское издание IlBianconero, вингер Манчестер Юнайтед Тахит Чонг вскоре может стать игроком чемпионов Италии.
Чонг намерен покинуть Олд Траффорд в поисках игровой практики и сделка с Ювентусом находится на продвинутой стадии.
Нидерландский футболист имеет действующий контракт с МЮ до лета этого года. Руководство "старой синьоры" предлагает игроку контракт с заработной платой в 30 тысяч фунтов в неделю.
20-летний игрок только дважды выходил на поле в Премьер-лиге в этом сезоне, также несколько раз играл в Лиге Европы и Кубке Англии.
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