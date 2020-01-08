Италия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг вскоре может стать игроком Ювентуса.

Как сообщает итальянское издание IlBianconero, вингер Манчестер Юнайтед Тахит Чонг вскоре может стать игроком чемпионов Италии.

Чонг намерен покинуть Олд Траффорд в поисках игровой практики и сделка с Ювентусом находится на продвинутой стадии.

Нидерландский футболист имеет действующий контракт с МЮ до лета этого года. Руководство "старой синьоры" предлагает игроку контракт с заработной платой в 30 тысяч фунтов в неделю.

20-летний игрок только дважды выходил на поле в Премьер-лиге в этом сезоне, также несколько раз играл в Лиге Европы и Кубке Англии.

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