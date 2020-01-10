Италия

Боссы "россонери" желают сохранить в клубе основного голкипера.

В ближайшие недели руководство Милана и вратарь Джанлуиджи Доннарумма подпишут новое соглашение, сообщает Сalciomercato.com.

Доннарумма является приоритетом для Милана на фоне существующего интереса со стороны мадридского Реала, утверждают в издании. Поэтому руководство итальянского клуба намерено продлить контракт с основным кипером. Сам вратарь хочет пролонгировать соглашение как минимум на тех же условиях, что и сейчас – с зарплатой 6 млн евро в год.

На данный момент боссы "россонери" активно работают над тем, чтобы сократить растраты на зарплаты футболистам, но в то же время, не намерены расставаться с основным голкипером. На продлении соглашения с Доннаруммой настаивает и спортивный директор клуба Паоло Мальдини.

В нынешнем сезоне вратарь провёл 17 матчей, в которых пропустил 23 мяча. Шесть раз Джанлуиджи сыграл "на ноль".