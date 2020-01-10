Италия

"Россонери" в скором времени могут вернуть бывшего тренера.

Боссы Милана рассматривают вариант с возвращением в клуб Массимилиано Аллегри, полагают журналисты издания Gazzetta.it.

Руководство итальянского клуба рассматривает несколько вариантов выхода из затянувшегося кризиса. По одной из версий, вернуть "россонери" на былые позиции сможет экс-тренер Массимилиано Аллегри. Именно он в последние годы выигрывал практически все турниры на полуострове, возглавляя Ювентус.

Однако наставника, по мнению журналистов, сможет привлечь только перспективный проект по возрождению команды. А для этого владельцам Милана необходимо будет вложить немало инвестиций в новые трансферы. В то же время, возвращение клуба в Лигу чемпионов поможет боссам частично компенсировать затраты.

Отметим, что Аллегри возглавлял Милан с июня 2010-го по январь 2014 года. Коуч выиграл для "россонери" Серию А и Суперкубок Италии в дебютном сезоне.