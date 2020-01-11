Италия

37-летний защитник решил повесить бутсы на гвоздь.

Бывший защитник Фиорентины и сборной Италии Мануэль Паскуаль объявил о завершении карьеры на своей странице в Твиттере.

На протяжении карьеры 37-летний Паскуаль выступал за Дертону, Порденоне, Тревизо, Ареццо, Фиорентину (с 2005 по 2016) и Эмполи. С июля 2019 Мануэль пребывал без клуба.

Также на счету Паскуаля 14 матчей за национальную сборную Италии.

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