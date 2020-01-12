Италия

Главный тренер Интера объяснил причины отсутствия чилийца.

Антонио Конте довольно бурно отреагировал на вопросы про Алексиса Санчеса на послематчевой пресс-конференции.

"Вы упомянули Санчеса. Но, господа, футболисты должны быть готовы играть. Я не сумасшедший. Вы считаете меня либо идиотом, либо человеком, который хочет навредить себе. Один плюс один равно два. Если вы считаете, что один плюс один равно пять…

Если кто-то не попадает в состав, для этого есть причина. Речь идёт не о харакири или том, что я сумасшедший" — приводит слова Конте Goal.

Напомним, что Санчес выступает в Интере на правах аренды из Манчестер Юнайтед, а английский клуб не видит его своей частью в будущем.