Италия

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло, судя по всему, получил серьезную травму.

В одном из эпизодов Николо Дзаньоло получил повреждение и ему понадобилась помощь медиков.

20-летний футболист не смог самостоятельно покинуть поле и его увезли на медицинском авто. Дзаньоло не смог сдержать слез. Судя по всему, у игрока серьезное повреждение.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Матч Рома – Ювентус в 19-м туре Серии А начался в 21:45 по киевскому времени.

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