Италия

В 1/8 кубкового турнира римский клуб оказался сильнее Кремонезе.

Лацио на своем поле принимал Кремонезе в рамках 1/8 Кубка Италии.

Уже в первом тайме "орлы" сделали солидный задел, чтобы победить, а во втором тайме довели дело до разгрома – 4:0.

Лацио – Кремонезе 4:0

Голы: Габаррон, 10, Пароло, 26, Иммобиле, 58 (с пенальти), Бастуш, 89

Лацио: Прото – Бастуш, Луис Фелипе (Дж. Андерсон, 59), Ачерби – Габаррон, Пароло, Катальди (А. Андерсон, 61), Бериша, Хони – Адеканье, Иммобиле (Минала, 72)

Кремонезе: Агацци (Раваглия, 30) – Караччоло, Бьянкетти, Терранова – Зорти (Бултам, 54), Арини (Вальцания, 71), Кастаньетти, Дели, Ренцетти – Паломби, Чиофани

Предупреждения: Луис Фелипе – Караччоло, Дели.

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