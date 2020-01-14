Алексис Санчес впервые появился на поле с октября

Италия

Форвард Интера Алексис Санчес восстановился после травмы.

В матче 1/8 финала Кубка Италии Интер на своем поле принимает Кальяри.

В стартовом составе хозяев вышел Алексис Санчес. Таким образом, чилийский форвард впервые появился на поле с 12 октября. Тогда Санчес сыграл за Чили против сборной Колумбии.

В текущем сезоне Санчес отыграл лишь три матча за "нерадзурри".

Напомним, что Санчес находится в Интере на правах аренды до конца сезона из Манчестер Юнайтед.