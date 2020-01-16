Италия

Ранее римлянам приписывали интерес к Жуниору Мораесу из Шахтера.

Нападающий Порту Тикиньо Соарес интересен Роме, которой придется заплатить за игрока около 20 млн евро, сообщает Globo Esporte.

Стоимость Тикиньо может вырасти, если он получит европейский паспорт. Недавно футболист подал заявку на гражданство Португалии, в которой проживает более пяти лет. Для Ромы очень важен паспорт гражданина Евросоюза, поскольку три места для легионеров в заявке уже заняты.

Контракт Тикиньо с Порту действует до 2021 года. В нем прописаны отступные примерно в 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Соарес сыграл в 26 матчах за Порту и отметился 13 голами.

Прошлым летом интерес к Тикиньо приписывали другому итальянскому клубу — Аталанте.