Италия

Защитник Манчестер Юнайтед в ближайшее время переедет в Италию.

Интер договорился с МЮ о переходе Эшли Янга. За английского ветерана "нерадзурри" заплатят 1,5 млн евро, утверждает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие несколько дней капитан Манчестер Юнайтед должен пройти медосмотр в Интере.

В нынешнем сезоне Эшли, чей контракт с "красными дьяволами" истекает в конце сезона, сыграл за клуб 18 матчей. На счету защитника один гол и один ассист.

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