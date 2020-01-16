Защитник Манчестер Юнайтед в ближайшее время переедет в Италию.
Эшли Янг, Getty Images
16 января 2020, 21:23
Интер договорился с МЮ о переходе Эшли Янга. За английского ветерана "нерадзурри" заплатят 1,5 млн евро, утверждает журналист Фабрицио Романо.
В ближайшие несколько дней капитан Манчестер Юнайтед должен пройти медосмотр в Интере.
В нынешнем сезоне Эшли, чей контракт с "красными дьяволами" истекает в конце сезона, сыграл за клуб 18 матчей. На счету защитника один гол и один ассист.
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