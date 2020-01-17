Лиам проведет остаток сезона в Серии В.
Лиам Хендерсон, Эмполи
17 января 2020, 22:57
Полузащитник Вероны Лиам Хендерсон присоединился к Эмполи на правах аренды до конца сезона, сообщил клуб в Твиттере.
У Эмполи будет право выкупа игрока. Стоимость выкупа не разглашается.
В нынешнем сезоне 23-летний Хендерсон сыграл в пяти матчах во всех турнирах за Верону.
Эмполи после 19 туров Серии В идет на 15-м месте. Следующий матч команда проведет против Юве Стабии 18 января.
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