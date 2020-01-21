Италия

Игрок решил прекратить выступления "по личным причинам".

Гвинейский полузащитник Кевин Констан, в Милане в основном действовавший на фланге обороны, объявил о завершении карьеры.

Игрок находился без клуба около года после того, как покинул иранский Трактор Сази, предположительно – из-за проваленного медосмотра. Он провел в Трактор Сази лишь полгода из трех с половиной лет, которые планировались по изначальному контракту.

"Я принял решение официально завершить профессиональную карьеру по личным причинам. Это самое тяжелое решение в моей жизни, мне очень жаль, что я перестаю быть профессиональным футболистом. Пришло время посвятить жизнь моим детям, семье и будущему", — цитирует заявление Констана ВВС.

"Я хочу жить простой жизнью вдали от камер. По этой причине я также покидаю социальные сети. У меня было 250 тысяч подписчиков. Спасибо всем за то, что поддерживали".

На протяжении карьеры Констан выступал за Тулузу, Шатору, Кьево, Дженоа, Милан (в котором хотел завершить карьеру), Трабзонспор, Болонью, Сьон и Трактор Сази.

Также на счету Констана 24 матча и четыре гола за сборную Гвинеи.