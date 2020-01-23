Италия

Виктор будет играть в чемпионате Италии как минимум до конца сезона.

Защитник Челси Виктор Мозес воссоединился с бывшим тренером "синих" Антонио Конте в Интере. Нигериец присоединился к "нерадзурри" на правах аренды до конца сезона, сообщил официальный сайт клуба.

У Интера будет право выкупить Мозеса по окончанию арендного соглашения.

Практически весь 2019 год Виктор провел в аренде в Фенербахче. В нынешнем сезоне он сыграл всего семь матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

Мозес – уже второе усиление флангов защиты Интера этой зимой. Ранее "змеи" подписали левого защитника Эшли Янга из Манчестер Юнайтед.

Интер после 20 туров Серии А идет на втором месте, отставая на четыре очка от Ювентуса и на два опережая Лацио. Следующую игру "нерадзурри" проведут 26 января против Кальяри.