Италия

Бывший игрок Интер Раджа Наингголан забил в ворота "нерадзурри", принеся Кальяри ничью (1:1).

В первом матче игрового дня в Серии А Интер принимал Кальяри. Команда Антонио Конте потеряла очки в двух предыдущих турах, так что теперь не имела права опростоволоситься в родных стенах. В составе "нерадзурри" дебютировал один из новичков команды Эшли Янг, который затем принесет хозяевам пользу в первом же матче. "Змеи" забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка и могли забить быстрый гол благодаря заработанному опасному штрафному, но прямой удар Сенси оказался неточным. Немного позднее гости имели более реальный шанс забить – Симеоне получил пас от Нандеса и должен был отличиться, но не попал по воротам из выгодной позиции.

Через несколько минут после этого Барелле удалось отправить мяч в сетку ворот соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда. Интер продолжал много владеть мячом на чужой половине поля, что рано или поздно должно было привести к опасным моментам. В одном из эпизодов забить мог Мартинес, который оттер Валукьевича от мяча и пробил по воротам, но Краньо сыграл надежно и спас свою команду. На 29-й минуте миланцам таки удалось воплотить игровое преимущество в забитый гол – Янг выдержал паузу и подал в штрафную на Мартинеса, который в борьбе с Валукьевичем отправил мяч в ворота – 1:0.

После забитого гола "нерадзурри" еще некоторое время владели мячом, после чего отдали его сопернику. Наингголан дважды в течение минуты пробивал по воротам, но его удары не несли угрозы для Хандановича. Сардинийцы оккупировали чужую половину поля, но не оказывали никакого давления на владения Хандановича, а затем и вовсе могли пропустить. Вездесущий Мартинес завершил сольный проход ударом по воротам, но ему снова не удалось переиграть Краньо, отбившего мяч ногой. В компенсированное время "островитянам" таки удалось нанести удар в створ ворот – Фараго пробил головой, а Ханданович непринужденно потащил мяч. Сразу же после этого прозвучал свисток на перерыв, отправивший команды отдыхать при минимальном преимуществе Интера.

Подопечные Марана активно начали вторую половину встречи, сразу же перебравшись на чужую половину поля, но ограничивались лишь подходами к штрафной площади, до ударов по воротам дело не доходило. Со временем Интер перехватил инициативу и, в отличие от соперника, наносил удары по воротам, которые, впрочем, либо не несли угрозы для Краньо, либо приходились мимо створа. "Островитяне" могли забить только благодаря заработанному штрафному, но Наингголан не распорядился своим шансом, пробив в партнера по команде.

Немного позднее на авансцену вышел Сенси, которые в течение нескольких минут угрожал воротам соперника, но каждый раз ему не везло — то подводила точность, то Краньо был надежен на последнем рубеже. Затем гости вновь забрали мяч под свой контроль, заработали еще несколько стандартов, но их подачи не принесли никаких дивидендов. Затем "нерадзурри" снова перебрались на чужую половину поля, ничто не предвещало для них беды, однако она пришла. На 78-й минуте Наингголан ошеломил свою бывшую команду, забив дальним ударом по воротам с удачным рикошетом от Бастони — 1:1.

Уже через три минуты мог вывести Интер вперед, протащив мяч и пробив в противоход Краньо, но мяч разминулся с воротами. Конте решил усилить атаку хозяев, выпустив на поле Санчеса, но Алексису не хватило игрового времени для того, чтобы проявить себя в полной мере. "Змеи" отчаянно пытались вырвать победу в отчетному поединке, бросив все силы в атаку, но им так и не удалось создать хотя бы один опасный момент. Добавило горечи и удаление Мартинеса в компенсированное время — Лаутаро за несколько секунд получил две желтые карточки и не сможет помочь команде в следующем матче. Как итог, "нерадзурри" в третий раз кряду сыграли вничью, предоставив Ювентусу возможность оторваться от миланцев на шесть набранных очков в случае победы над Наполи.

В 22-м туре Интер отправится в гости к Удинезе, а Кальяри примет Парму.

Интер — Кальяри 1:1

Голы: Мартинес, 29 — Наингголан, 78

Интер: Ханданович — Шкриниар (Годин, 17), де Врей, Бастони (Димарко, 85) — Янг, Барелла, Валеро, Сенси (Санчес, 82), Бираги — Лукаку, Мартинес

Кальяри: Краньо — Фараго, Валукьевич, Клаван, Пеллегрини (Маттьелло, 76) — Нандес, Олива (Кастро, 74), Ионицэ — Наингголан (Чигарини, 86), Жоао Педро — Симеоне

Предупреждения: Лукаку, де Врей, Мартинес

Удаление: Мартинес, 90+4 (повторное предупреждение)