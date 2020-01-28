Италия

Капитан Ромы может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Защитник Ромы Алессандро Флоренци входит в сферу интересов Валенсии. "Летучие мыши" уже начали работу над переходом игрока, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Испанский клуб провел предварительные переговоры с агентом футболиста Алессандро Луччи. Формула сделки и сумма предложения пока неизвестны.

Флоренци может покинуть клуб из-за недостатка игровой практики. Новый тренер римлян Паулу Фонсека предпочитает Давиде Сантона.

Уроженец Рима и воспитанник Ромы Алессандро Флоренци выступает за "волков" с 2011 года (с годичным перерывом на аренду в Кротоне). На его счету 28 голов в 277 матчах за клуб во всех турнирах.