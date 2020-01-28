Италия

Датчанин покинул Тоттенхэм и стал игроком Интера.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен покинул Тоттенхэм и продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Интер уже официально объявил о его подписании, после чего Эриксен впервые прокомментировал свой переход.

"Не мог дождаться своего перехода в Интер. Здорово оказаться здесь. Я счастлив стать частью этого клубы, воодушевлен и не могу дождаться своей презентации перед фанатами. Я уже получил от них теплый прием, это было фантастически. Отлично себя чувствую".

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"Я не из тех, кто придает большое значение статистике, но знаю, что есть люди, которые обращают на это внимание. Судя по статистике, я хорошо себя зарекомендовал в Англии. Пришло время принять новый вызов. Я очень рад возможности играть в Серии А за столь великий клуб. Интер – это фантастическая команда".

"Я знаком с Конте с тех пор, как выступал за Тоттенхэм. Мы играли против его Челси, что было сложной задачей. С нетерпением жду возможности узнать лучше Конте, чтобы понять, как играют его команды", –приводит слова Эриксена официальный сайт Интера.

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