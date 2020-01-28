Италия

Нападающий рассказал о своей игре в Интере.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку заявил, что у него была возможность в летнее трансферное окно переехать в другой итальянский клуб.

"Этим летом я знал, что уеду из Манчестер Юнайтед. У меня был выбор поехать в Турин или Милан. Я хотел перейти в Интер, и когда мой агент сказал мне, что сделка состоялась, я был рад".

Также бельгийский футболист рассказал о целях команды в текущем сезоне чемпионата Италии.

"Мы не можем делать никаких ошибок в конце сезона. Команда сильна, но мы пока не можем думать ни о чем другом. Конте знает, что нужно для победы, и тогда мы посмотрим, что произойдет", — сказал Лукаку Sky Sports UK.

Ранее Лукаку поведал о том, как он выстраивал свои отношения с главным тренером "нерадзурри".