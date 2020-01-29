"Россонери" сумели пробиться в следующий раунд турнира.
Милан - Торино, getty images
29 января 2020, 00:21
Завершился поединок четвертьфинала Кубка Италии, в котором Милан сумел результативно обыграть Торино.
Примечательно, что "россонери" уступали до 90-й минуты, но сумели сравнять счет и вырвать победу в дополнительное время.
Милан — Торино 4:2
Голы: Бонавентура, 12, Чалханоглу, 90+1, 106, Ибрагимович, 108 — Бремер, 34, 71
Милан: Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Крунич (Чалханоглу, 82), Беннасер, Бонавентура (Леау, 76) — Пьонтек (Ибрагимович, 65), Ребич (Кесси, 106)
Торино: Сиригу — Бремер (Джиджи, 82), Нкулу, Иццо — Аина, Лукич, Ринкон (Лянко, 112), Де Сильвестри (Лаксальт, 112), Верди, Беренгер (Милико, 90) — Белотти
Предупреждение: Эрнандес, Ребич, Кьяер, Крунич, Конти, Ибрагимович — Ринкон, Иццо