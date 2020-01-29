Италия

Подопечные Антонио Конте с трудностями пробились в полуфинал.

Интер принимал Фиорентину в рамках 1/4 Кубка Италии. Команды довольно долго не могли открыть счет — сделал это Кандрева под занавес первой половины игры.

"Фиалки" восстановили паритет на исходе часа времени усилиями Касереса, однако вскоре Барелла вновь вывел хозяев вперед. Произошло это, кстати, спустя минуту после выхода на поле Эриксена.

Больше команды голами не отметились. В полуфинале Кубка Италии подопечные Антонио Конте сыграют с Наполи.

Интер — Фиорентина 2:1

Голы: Кандрева, 44, Барелла, 67 — Касерес, 60

Интер: Ханданович — Годин, Раноккья, Бастони — Кандрева (Мозес, 74), Весино, Барелла, Янг — Санчес (Эриксен, 66) — Мартинес, Лукаку (Эспозито, 88)

Фиорентина: Терраччиано — Миленкович, Чеккерини, Касерес — Лирола (Геззал, 85), Пульгар, Бадель (Кутроне, 55), Бенасси, Дальберт — Влахович, Кьеза (Соттиль, 80)

Предупреждения: Касерес, Бенасси, Соттиль